

Beşiktaş'ta üç dört gündür Eto'o rüzgârı esiyor. Ancak saat saat şiddeti değişen bir rüzgâr bu. “Eto'o bitmiş” manşetleri atıldıktan sonra “Hayır bitmemiş” bilgileri geliyor.



GOMEZ'E BAĞLI







Hürriyet'in haberine göre; Son olarak Antalyaspor yönetiminin “Bizimle kimse görüşmedi” diyerek, yaptığı sert açıklama “Eto'o transferi yatıyor mu” sorusunu gündeme getirdi. Hayır. Eto'o transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Mario Gomez'e bağlı!







Yani Gomez'de umut bitmeden Eto'o bitmez. Gomez gelirse de Eto'o bitmeyecek! Hatırlayalım, geçen sezon Beşiktaş uçağı N'Doye için kalkmış ama son dakikada Gomez alınmıştı.