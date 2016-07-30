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mario gomez'den geri dönüş sinyali

MARİO GOMEZ'DEN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ

Beşiktaş yönetiminden düşünmek için süre isteyen Mario Gomez'in İnstagram'da beğendiği fotoğraflar taraftarları heyecanlandırdı.

Tarih : 30 Temmuz 2016, 09:51
Puan Ver : Mario Gomez'den Geri Dönüş Sinyali(7/10)4


Beşiktaş'ta üç dört gündür Eto'o rüzgârı esiyor. Ancak saat saat şiddeti değişen bir rüzgâr bu. “Eto'o bitmiş” manşetleri atıldıktan sonra “Hayır bitmemiş” bilgileri geliyor.

GOMEZ'E BAĞLI



Hürriyet'in haberine göre; Son olarak Antalyaspor yönetiminin “Bizimle kimse görüşmedi” diyerek, yaptığı sert açıklama “Eto'o transferi yatıyor mu” sorusunu gündeme getirdi. Hayır. Eto'o transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Mario Gomez'e bağlı!



Yani Gomez'de umut bitmeden Eto'o bitmez. Gomez gelirse de Eto'o bitmeyecek! Hatırlayalım, geçen sezon Beşiktaş uçağı N'Doye için kalkmış ama son dakikada Gomez alınmıştı.








Etiketler: Mario  Gomez  Den  Geri  Dönüş  Sinyali    haber

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