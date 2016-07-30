MARİO GOMEZ'DEN GERİ DÖNÜŞ SİNYALİ
Beşiktaş yönetiminden düşünmek için süre isteyen Mario Gomez'in İnstagram'da beğendiği fotoğraflar taraftarları heyecanlandırdı.
Beşiktaş'ta üç dört gündür Eto'o rüzgârı esiyor. Ancak saat saat şiddeti değişen bir rüzgâr bu. “Eto'o bitmiş” manşetleri atıldıktan sonra “Hayır bitmemiş” bilgileri geliyor.
GOMEZ'E BAĞLI
Hürriyet'in haberine göre; Son olarak Antalyaspor yönetiminin “Bizimle kimse görüşmedi” diyerek, yaptığı sert açıklama “Eto'o transferi yatıyor mu” sorusunu gündeme getirdi. Hayır. Eto'o transferinin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği Mario Gomez'e bağlı!
Yani Gomez'de umut bitmeden Eto'o bitmez. Gomez gelirse de Eto'o bitmeyecek! Hatırlayalım, geçen sezon Beşiktaş uçağı N'Doye için kalkmış ama son dakikada Gomez alınmıştı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar