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MARİO GOMEZ VE DİRK KUYT'UN 2010 YILINDA DOPİNG YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI


Mario Gomez ve Dirk Kuyt'un 2010 Yılında Doping Yaptığı Ortaya Çıktı
Tarih : 22 Ağustos 2017, 19:00
Puan Ver : Mario Gomez Ve Dirk Kuyt'un 2010 Yılında Doping Yaptığı Ortaya Çıktı(10/10)6

Rus bilgisayar korsan grubu 'The Fancy Bears', Uluslararası Anti-Doping Akansı WADA'nın bilgisayarlarına girerek ünlü oyuncuların pozitif çıkan doping testlerinin hasır altı edildiği iddia etti.

LİSTEDE KUYT VE MARİO GOMEZ DE VAR

2010 Dünya Kupası sırasında aralarında Hollanda'dan Dirk Kuyt, Almanya'dan Mario Gomez ve Arjantin'den Juan Veron ile Carlos Tevez'in de bulunduğu futbolcuların yasaklı ilaç kullandıkları ve doping testlerinin pozitif çıktığı ancak herhangi bir işlem yapılmadığı belgesini yayınladı. 2016'da ise büyük liglerde oynayan 200 futbolcunun benzer şekilde doping yaptığını ancak yine bir ceza verilmediğini öne sürdü.

'The Fancy Bears' belgeleri yayınlarken, "WADA'nın belgelerine bir göz atın. 150'den fazla futbolcu 2015'te dopingli çıkıyor. 2016'da ise sayı 200'e kadar çıkıyor." denildi.

25 OYUNCU VAR

Yayınladıkları bir diğer belgede ise Dirk Kuyt ve Mario Gomez dahil olmak üzere 2010 Dünya Kupası'ndaki 25 oyuncunun yasaklı ilaçları kullanmalarından sonra ceza verilmediği gibi bu ilaçları kullanmalarına izin verildiği belgelerini paylaştı.

İşte 2010 Dünya Kupası sırasında yasaklı madde aldığı iddia edilen futbolcular:

CEZAYİR

Ryad BoudebouzKarim Matmour

ARJANTİN

Diego MilitoCarlos TevezJuan VeronGabriel HeinzeSamuel Walter

ŞİLİ

Fabian Ariel Orellana ValenzuelaHumberto Andres Suazo Pontivo

FİLDİŞİ SAHİLLERİ

Kanga Salbutamol Akale (DoU)

ALMANYA

Christian TraschMario GomezHans-Jorg ButtDennis Aogo

YUNANİSTAN

Georgios TzavellasPantelis Kapetanos

İTALYA

Vicenzo IaquintaMauro Camoranesi

HOLLANDA

Dirk Kuyt

YENİ ZELANDA

Tim BrownCosta BarbarousesRyan Nelson

SLOVAKYA

Martin Jakubko

SLOVENYA

Marco Suler

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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