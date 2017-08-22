MARİO GOMEZ VE DİRK KUYT'UN 2010 YILINDA DOPİNG YAPTIĞI ORTAYA ÇIKTI
Rus bilgisayar korsan grubu 'The Fancy Bears', Uluslararası Anti-Doping Akansı WADA'nın bilgisayarlarına girerek ünlü oyuncuların pozitif çıkan doping testlerinin hasır altı edildiği iddia etti.
LİSTEDE KUYT VE MARİO GOMEZ DE VAR
2010 Dünya Kupası sırasında aralarında Hollanda'dan Dirk Kuyt, Almanya'dan Mario Gomez ve Arjantin'den Juan Veron ile Carlos Tevez'in de bulunduğu futbolcuların yasaklı ilaç kullandıkları ve doping testlerinin pozitif çıktığı ancak herhangi bir işlem yapılmadığı belgesini yayınladı. 2016'da ise büyük liglerde oynayan 200 futbolcunun benzer şekilde doping yaptığını ancak yine bir ceza verilmediğini öne sürdü.
'The Fancy Bears' belgeleri yayınlarken, "WADA'nın belgelerine bir göz atın. 150'den fazla futbolcu 2015'te dopingli çıkıyor. 2016'da ise sayı 200'e kadar çıkıyor." denildi.
25 OYUNCU VAR
Yayınladıkları bir diğer belgede ise Dirk Kuyt ve Mario Gomez dahil olmak üzere 2010 Dünya Kupası'ndaki 25 oyuncunun yasaklı ilaçları kullanmalarından sonra ceza verilmediği gibi bu ilaçları kullanmalarına izin verildiği belgelerini paylaştı.
İşte 2010 Dünya Kupası sırasında yasaklı madde aldığı iddia edilen futbolcular:
CEZAYİR
Ryad BoudebouzKarim Matmour
ARJANTİN
Diego MilitoCarlos TevezJuan VeronGabriel HeinzeSamuel Walter
ŞİLİ
Fabian Ariel Orellana ValenzuelaHumberto Andres Suazo Pontivo
FİLDİŞİ SAHİLLERİ
Kanga Salbutamol Akale (DoU)
ALMANYA
Christian TraschMario GomezHans-Jorg ButtDennis Aogo
YUNANİSTAN
Georgios TzavellasPantelis Kapetanos
İTALYA
Vicenzo IaquintaMauro Camoranesi
HOLLANDA
Dirk Kuyt
YENİ ZELANDA
Tim BrownCosta BarbarousesRyan Nelson
SLOVAKYA
Martin Jakubko
SLOVENYA
Marco Suler
Kaynak: haberinburada
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