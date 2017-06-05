Artarak Dökülen Saçlara Dikkat!
Fenerbahçe'den Voleybola Transfer
Altının Kilogramı 142 Bin 300 Liraya Yükseldi
Diyarbakır'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti
Seray Sever'den Nihat Hatipoğlu'na 'bebek' Sorusu
Suriye'de Gerilim! Abd Bir Kez Daha Vurdu
Atatürk'e Ve Annesine Küfreden Akar Tutuklandı
Aym'den İlk Fetö Kararı
Sim Kart Mobil Cihazlara Gömülü Olacak
Otomobil Endüstrisinin En İlginç 5 Mesleği
Karabükspor'da Çifte Transfer
Thy, 9'uncu Kez Avrupa'da En İyi Seçildi
Ağrı Kesici Yerine Kırmızı Biber Tüketin
Otomobilin Bagajından Silahla Vurulmuş 3 Yaralı Çıktı
Canlı Yayında 'lan' Kavgası!
Daha Fazla Beğeni Uğruna Oğlunun Hayatını...
Deniz Baykal'dan Adalet Yürüyüşü Açıklaması
Muhaliflerin Kongresiyle Ilgili Karar Çıktı
Kılıçdaroğlu Yürüyüşe Ara Verdi, Parti Grubuna Seslendi
Kayseri'deki 15 Askerin Şehit Olduğu Saldırı İle İlgili Flaş Gelişme

mario gomez süper lig'e dönüyor!

MARİO GOMEZ SÜPER LİG'E DÖNÜYOR!

Beşiktaş'ta Mario Gomez defteri kapandı; Galatasaray'da açıldı...

Tarih : 05 Haziran 2017, 11:52
Puan Ver : Mario Gomez Süper Lig'e Dönüyor!(6/10)6


Beşiktaş'ta Mario Gomez defteri kapandı; Galatasaray'da açıldı... Mayıs'ın son haftasında Alman futbolcunun Türkiye haklarını elinde bulunduran menajer Alphan Doğualp ile bir araya gelen Dursun Özbek, "Onu G.Saray'da görmek istiyorum" demişti. Doğualp o dönemde Alman oyuncunun önünde "play-out" maçlarının olduğunu sonrasında bir görüşme ayarlayabileceği cevabını vermişti.



Beşiktaş'ın şampiyonluğu garantilemesinden sonra Başkan Dursun Özbek geçen hafta Fikret Orman'ı tebrik için aradı. O sırada, Mario Gomez'in durumunu da sordu. Fikret Orman da, "Alırsan büyük iş yaparsın başkan" diyerek kendilerinin artık Gomez'le bir ilgilerinin kalmadığını söyledi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Mario  Gomez  Süper  Lig  E  Dönüyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER