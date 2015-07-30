MARİO GOMEZ RESMEN BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, Mario Gomez'i resmen açıkladı. Ancak bonservisi ile transfer edilmesi beklenen Alman golcü 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Gomez, 2015-2016 sezonu için 3,5 milyon Euro alacak
Beşiktaş, Mario Gomez'i resmen açıkladı. Ancak bonservisi ile transfer edilmesi beklenen Alman golcü 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Gomez, 2015-2016 sezonu için 3,5 milyon Euro alacak
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