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mario gomez resmen beşiktaş'ta

MARİO GOMEZ RESMEN BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş, Mario Gomez'i resmen açıkladı. Ancak bonservisi ile transfer edilmesi beklenen Alman golcü 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Gomez, 2015-2016 sezonu için 3,5 milyon Euro alacak

Tarih : 30 Temmuz 2015, 11:34
Puan Ver : Mario Gomez Resmen Beşiktaş'ta(10/10)10


Beşiktaş, Mario Gomez'i resmen açıkladı. Ancak bonservisi ile transfer edilmesi beklenen Alman golcü 1 yıl kiralık olarak forma giyecek. Gomez, 2015-2016 sezonu için 3,5 milyon Euro alacak








Etiketler: Mario  Gomez  Resmen  Beşiktaş  Ta    haber

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