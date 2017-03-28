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mario gomez kararını verdi

MARİO GOMEZ KARARINI VERDİ

Siyah-Beyazlılar, Aboubakar ve Demba Ba'nın geleceğinin belirsizliğini koruması üzerine forvet transferi için girişimlerini hızlandırdı.

Tarih : 28 Mart 2017, 09:53
Puan Ver : Mario Gomez Kararını Verdi(8/10)6


Siyah-Beyazlılar, Aboubakar ve Demba Ba'nın geleceğinin belirsizliğini koruması üzerine forvet transferi için girişimlerini hızlandırdı.



Bu doğrultuda Mario Gomez'in menaceriyle ilk teması kuran yönetim, Wolfsburg'ta küme düşmeme mücadelesi veren yıldız isim için olumlu geri dönüş aldı, sezon sonu için sözleşti.



 



kaynak:sabah








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