MARİO GOMEZ: BENİ BEN YAPAN YERDEYİM
Beşiktaş taraftarı gönlünde taht kuran Mario Gomez eski kulübü Sturtgart'a tranfer oldu. İmza töreninde konuşan yıldız futbolcu, "Beni ben yapan yerdeyim" dedi.
Stuttgart'ın 3 milyon Euro'ya Wolfsburg'dan transfer ettiği Mario Gomez, transferi ardından konuştu.
Alman ekibi ile 2020 yılına kadar sözleşme imzalayan Beşiktaş'ın eski golcüsü, yeni kulübünde 27 numaralı formayı giyecek.
"AMACIM 2018 DÜNYA KUPASI"
İmza töreninde konuşan 32 yaşındaki futbolcu, "Evime, beni ben yapan kulübe geri döndüğüm için çok mutluyum. Stuttgart'a geri dönmeyi çok istiyordum. Bu kulüp, 2007'de şampiyon olduğumuz zaman bana en çılgın anları yaşatan takım. Beni iyi bir oyuncu yapan yer bu takım. Benden beklentilerin büyük olduğunu biliyorum. Çok çalışıp ikinci yarıda takıma destek olmak istiyorum. Amacım, 2018 Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda bulunmak" sözlerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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