O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

mariah carey'nin ablası fuhuş iddiasıyla gözaltında!

MARİAH CAREY'NİN ABLASI FUHUŞ İDDİASIYLA GÖZALTINDA!

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Mariah Carey'nin 55 yaşındaki ablası Alison Carey, New York'ta fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Mariah Carey'nin bu sırada fotoğraf yayımlaması dikkati çekti.

Tarih : 30 Ağustos 2016, 16:55
Puan Ver : Mariah Carey'nin Ablası Fuhuş İddiasıyla Gözaltında!(0/10)


The Sun'ın haberine göre; New York polisi, kardeşi Mariah Carey'nin 1995 yılındaki ünlü şarkısı 'Fantasy'nin sözlerini kullanarak internette Reklam yaptığı iddiasıyla Alison Carey'i gözaltına aldı.



Söz konusu reklamda, "Biraz eğlence arayorum. Başka bir kadının yapamayacağı zevk dünyasına benimle çıkabilir ve yıldızları görebilirsiniz" gibi ifadeler yer alıyor. Bu ifadeler, Mariah Carey'nin 'Fantasy' şarkısının sözlerine bağlanıyor.








Etiketler: Mariah  Carey  Nin  Ablası  Fuhuş  İddiasıyla  Gözaltında    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER