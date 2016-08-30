Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Mariah Carey'nin 55 yaşındaki ablası Alison Carey, New York'ta fuhuş yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı. Mariah Carey'nin bu sırada fotoğraf yayımlaması dikkati çekti.



The Sun'ın haberine göre; New York polisi, kardeşi Mariah Carey'nin 1995 yılındaki ünlü şarkısı 'Fantasy'nin sözlerini kullanarak internette Reklam yaptığı iddiasıyla Alison Carey'i gözaltına aldı.







Söz konusu reklamda, "Biraz eğlence arayorum. Başka bir kadının yapamayacağı zevk dünyasına benimle çıkabilir ve yıldızları görebilirsiniz" gibi ifadeler yer alıyor. Bu ifadeler, Mariah Carey'nin 'Fantasy' şarkısının sözlerine bağlanıyor.