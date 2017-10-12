MAREK HAMSİK, MARADONA'NIN REKORUNU KIRMAK ÜZERE
Dünyanın en iyi oyuncularından biri olan Diego Maradona'nın Napoli formasıyla 115 golü bulunuyor. Slovak oyuncu Hamsik bir gol daha atması halinde Maradona'nın rekorunu egale edecek.
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Napoli'nin kaptanı Marek Hamsik, kulübün efsane oyuncusu Diego Armando Maradona'nın gol rekorunu kırmak için sahaya çıkacak.
Ligde oynadığı 7 maçı da kazanarak liderlik koltuğuna oturan Napoli, 14 Ekim Cumartesi günü milli oyuncu Cengiz Ünder'in forma giydiği Roma'ya konuk olacak.
MARADONA'NIN NAPOLİ FORMASIYLA 115 GOLÜ VAR
Napoli'nin emektar kaptanı Slovak oyuncu Hamsik ise galibiyetin yanı sıra başka bir rekoru egale etmek için sahaya çıkacak. Napoli formasını 11 yıldır giyen ve toplamda 114 kez ağları sarsan Hamsik, Roma karşısında ağları havalandırması halinde kulübün efsane oyuncusu Maradona'nın gol sayısını egale edecek.
Arjantinli yıldız Maradona, toplamda attığı 115 golle 7 sezon formasını giydiği Napoli'nin iki kez şampiyonluğa ulaşmasında önemli rol üstlenmişti.
Kaynak: haberinburada
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