MARDİN'İN NUSAYBİN İLÇESİNDE SALDIRI: BİR POLİS HAYATINI KAYBETTİ
Mardin'in Nusaybin ilçesinde düzenlenen saldırıda bir polis hayatını kaybetti.
Nusaybin'in Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde devriye görevini yürüten polislerin bulunduğu zırhlı araca PKK'lılarca uzun namlulu silahlarla ateş açıldığı bildirildi.
Mardin Valiliği'nden yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin sabah 07.30 sıralarında, Cizre istikametinden Nusaybin'e geçmek isteyen bir kargo firmasına ait minibüsün arama noktasında güvenlik güçlerince durdurulmak istendiği belirtildi.
Açıklamada, "Araç içerisinden güvenlik güçlerimize ateş açılması sonucu çatışma çıkmıştır. Çıkan çatışmada 2 Bölücü Terör Örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 1 Bölücü Terör Örgütü mensubu ise ağır yaralı olarak ele geçirilmiştir" dendi.
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