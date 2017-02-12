MARDİN'İN KIRSAL 9 MAHALLESİNDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
MARDİN'in Ömerli, Nusaybin ve merkez Artuklu ilçelerinin 9 mahallesinde PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon kapsamında bugünden itibaren ikinci duyuruya kadar sokağa çıkama yasağı ilan edildi.
MARDİN'in Ömerli, Nusaybin ve merkez Artuklu ilçelerinin 9 mahallesinde PKK'ya yönelik düzenlenecek operasyon kapsamında bugünden itibaren ikinci duyuruya kadar sokağa çıkama yasağı ilan edildi.
kaynak:haberler
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