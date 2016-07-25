

Saldırı, Mardin'in Kızıltepe ile Şanlıurfa'nın Viranşehir İlçesi arasındaki Derik İlçesi yol ayrımı yakınlarında düzenlendi. PKK'lı teröristler karayoluna tuzakladıkları patlayıcıyı özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında uzaktan kumanda ile infilak ettirdi. Şiddetli patlamada araçta bulunan 3 polis memuru şehit oldu.



Saldırı ardından bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edilirken operasyon başlatıldı.