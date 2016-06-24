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MARDİN'DEN ACI HABER!


MARDİN'DEN ACI HABER!
Tarih : 24 Haziran 2016, 10:54
Puan Ver : Mardin'den Acı Haber!(5/10)5


Mardin'in Derik İlçesi'nde PKK'lıların jandarma karakoluna düzenlediği saldırının ardından bölgeye takviye giden timin bulunduğu askeri araca teröristlerin saldırısında 2 asker şehit oldu. Hakkari'de ise 4 asker el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit düştü.



Derik İlçesi'ne bağlı Akçay Köyündeki Soğukkuyu Jandarma Karakolu'na bugün sabah saat 06.30'da bir grup PKK'lı tarafından uzun namlulu silahlarla saldırı düzenlendi. Güvenlik güçlerinin karşı ateşi üzerine çatışma çıktı. Çatışmanın haber verilmesi üzerine saldırıya uğrayan karakola Derik'ten takviye timler gönderildi.



Ancak bölgeye takviye gönderilen askeri time PKK'lı teröristlerin pusu kurup ateş açması sonucu ilk belirlemelere göre bir astsubay ve bir uzman çavuş şehit oldu.








Etiketler: Mardin  Den  Acı  Haber    haber

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