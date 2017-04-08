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mardin'den acı haber! 2 polis şehit oldu

MARDİN'DEN ACI HABER! 2 POLİS ŞEHİT OLDU

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki trafik kazasında, 2 polis memuru hayatını kaybetti, bir muhtar yaralandı.

Tarih : 08 Nisan 2017, 14:33
Puan Ver : Mardin'den Acı Haber! 2 Polis Şehit Oldu(5/10)3


Mazıdağı İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis Ali Rıza Yılmaz'ın kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Mazıdağı Derik karayolu Şanlı köyü yakınlarında karşı yönden gelen Ömürlü köyü Muhtarı Bozan Delek (44) yönetimindeki otomobil ile çarpıştı.



Kazada, polis Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti.



Yaralanan muhtar Delek ve polis memuru Sedat Balıkçı (30) Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Balıkçı da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



 



kaynak:sabah








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