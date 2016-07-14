

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde DBP'li belediye başkanı Necla Yıldırım ve belediye meclis üyesi Ali Özkan görevden alındı.







Alınan bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı, Merkez Artuklu ilçesi Cevizlik Mahallesi'ndeki Karakola Komutanlığına 9 Temmuz'da teröristlerce bomba yüklü araçla gerçekleştirilen, 2 askerin şehit düştüğü, bir kişinin yaşamını yitirdiği, 12 askerin yaralandığı saldırıyla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma dolayısıyla Mazıdağı Belediye Başkanı Yıldırım ve Belediye Meclis Üyesi Özkan, Anayasanın 127'ci maddesinin 4. fıkrası ile 5393 sayılı Belediye Kanunun 47. maddesi gereğince "geçici bir tedbir" olarak görevden uzaklaştırılmasını kararlaştırdı.







Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Mazıdağı Belediyesi zabıta amirinin de emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.







- Saldırıda belediye araçları kullanılmıştı







Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığına 9 Temmuz'da terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü araçla saldırı düzenlenmiş, patlamada 2 asker şehit olmuş, bir kişi yaşamını yitirmiş, 12 asker de yaralanmıştı.







Saldırının ardından başlatılan soruşturmada, Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanı, Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Halk Sağlığı İlaçlama Şube Müdürü ile Mazıdağı Belediyesi zabıta amirinin de bulunduğu 12 kişi gözaltına alınmış, şüpheliden 2 belediye çalışanı tutuklanmış, 4'ü hakkında adli kontrol kararı uygulanmış, 5 kişi de serbest bırakılmıştı.







Bomba yüklü 47 AS 012 plakalı aracın Mazıdağı Belediyesine ait olduğu, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin Mardin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesinin ilaçlama birimindeki görevlilerin kullandığı yüklenici firmaya ait 35 END 98 ve 21 FN 913 plakalı diğer araçla olay yerinden kaçtıklarının tespit edilmesi üzerine valilik, Mardin Büyükşehir Belediyesi ile Mazıdağı Belediyesi yöneticileri hakkında idari soruşturma da başlatmıştı.