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mardin'deki terör saldırıları ile ilgili 11 kişi tutuklandı

MARDİN'DEKİ TERÖR SALDIRILARI İLE İLGİLİ 11 KİŞİ TUTUKLANDI

Mardin'in Derik ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca 3 askerin şehit edildiği saldırılarla ilgili gözaltına alınan 20 zanlıdan 11'i tutuklandı.

Tarih : 29 Haziran 2016, 12:39
Puan Ver : Mardin'deki Terör Saldırıları İle İlgili 11 Kişi Tutuklandı(5/10)7


Alınan bilgiye göre, Derik Cumhuriyet Başsavcılığının, 4 Mayıs'ta Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığı ve 24 Haziran'da Bayır Mahallesi'nde yaşanan terör saldırılarıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.



Soruşturma kapsamında 26 ve 27 Haziran'da gözaltına alınan 20 kişiden 14'ü emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Zanlılardan 11'i "silahlı terör örgütüne üye olmak, terör örgütüne yardım ve yataklık yapmak" suçundan tutuklandı, 2'si adli kontrol şartı ve biri de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Derik'te 4 Mayıs'ta teröristlerce Üçyol Jandarma Karakol Komutanlığına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda Jandarma Uzman Çavuş Numan Öksüz şehit olmuş, 9 asker ile 2 sivil yaralanmıştı. Soruşturma kapsamında 24 Haziran'da Derik'in Bayır Mahallesi'nde PKK'lı teröristlerin yakalanması için yapılan arama sırasında örgüt üyelerince açılan ateş sonucu Jandarma Astsubay Mustafa Ayna ve Jandarma Uzman Çavuş Oğuz Emre Erkoç şehit olmuştu.



Soruşturmada, 7 Mayıs'ta gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i çıkarıldıkları adli makamlarca "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanmıştı. 26 ve 27 Haziran'da ise Derik, Mazıdağı ve Kızıltepe ilçeleri ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 20 kişi gözaltına alınmıştı.








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