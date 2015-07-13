MARDİN'DEKİ İZİNSİZ GÖSTERİ
Nusaybin'de düzenlenen izinsiz gösteride bir polisin silahla yaralandığı olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Kaya Köprüsünde gece yolu trafiğe kapatmak isteyen terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Y-DGH üyelerine müdahale eden güvenlik güçlerine silahla ateş açılması sonucu bir polisin yaralanmasına ilişkin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.
Yürütülen çalışmalar sonucu, Abdulkadir Paşa Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, R.D (17) gözaltına alındı.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar