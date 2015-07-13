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MARDİN'DEKİ İZİNSİZ GÖSTERİ


MARDİN'DEKİ İZİNSİZ GÖSTERİ
Tarih : 13 Temmuz 2015, 10:47
Puan Ver : Mardin'deki İzinsiz Gösteri(5/10)7


Nusaybin'de düzenlenen izinsiz gösteride bir polisin silahla yaralandığı olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Ahmet Kaya Köprüsünde gece yolu trafiğe kapatmak isteyen terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Y-DGH üyelerine müdahale eden güvenlik güçlerine silahla ateş açılması sonucu bir polisin yaralanmasına ilişkin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.



Yürütülen çalışmalar sonucu, Abdulkadir Paşa Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, R.D (17) gözaltına alındı.








Etiketler: Mardin  Deki  İzinsiz  Gösteri    haber

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