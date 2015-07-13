

Nusaybin'de düzenlenen izinsiz gösteride bir polisin silahla yaralandığı olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.







Alınan bilgiye göre, Ahmet Kaya Köprüsünde gece yolu trafiğe kapatmak isteyen terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması Y-DGH üyelerine müdahale eden güvenlik güçlerine silahla ateş açılması sonucu bir polisin yaralanmasına ilişkin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sürüyor.







Yürütülen çalışmalar sonucu, Abdulkadir Paşa Mahallesi'ndeki 3 ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, R.D (17) gözaltına alındı.