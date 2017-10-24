Mardin'in Artuklu ilçesinde yola tuzaklanan patlayıcı, zırhlı polis aracının geçişi esnasında infilak ettirildi, 2 polis yaralandı.

2 POLİS MEMURU YARALANDI

Alınan bilgiye göre, Mardin Otogarı Kamor mevkisinde zırhlı polis aracını geçişi sırasında, terör örgütü PKK mensupları, daha önceden yola tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Saldırıda araçta bulunan 2 polis memuru yaralandı.İKİNCİ PATLAYICI İHTİMALİNE KARŞI ÇALIŞMA YÜRÜTÜLÜYOR

Mardin Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, yolda ikinci bir patlayıcı bulunma ihtimaline yönelik arama çalışmalarına devam ediyor.

Kaynak: haberinburada