Farklı din, dil ve medeniyetteki insanların yıllarca bir arada yaşamasıyla barış ve hoşgörünün sembolü olan Mardin'de konaklayan turist sayısı 600 bini buldu.

'Marka şehir' olarak UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne aday olan Mardin'de 2 yıldır yaşanan terör olayları nedeniyle sarsılan turizm yeniden canlanıyor. Tarihi kentin boş sokaklarında artık turistler gezerken, kapatılan otellerin yerine de yenileri açıldı. İnanç turizmi ve çok sayıda tarihi, kültürel varlığıyla turistler için çekim merkezi olan Mardin'de, terör operasyonlarından sonra huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla, konaklayan turist sayısında geçen yıla oranla büyük artış kaydedildi.

2 YILDA 90 BİNDEN 600 BİNE ÇIKTI

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile Mardin Turizm Otelciler Derneği'nden alınan bilgilere göre, 2017 yılında 237 bin 622'si konaklayan olmak üzere, günübirlik ziyaretçilerle birlikte tarihi kenti ziyaret eden turist sayısı 600 bini buldu. 2016 yılında ise kentte 4 bin 370'i yabancı olmak üzere toplam 90 bin 20 kişi konaklamıştı.

"MARDİN'İN GELECEĞİ TURİZMDE"

Vali Mustafa Yaman da Mardin'de konaklayan turist sayısında bu yıl ciddi artış meydana geldiğini belirterek, "Son yıllarda bölgede yaşanan olaylardan Mardin de etkilendi. Ancak tüm bu olumsuzluklar, başarılı operasyonlarla huzur ve güven ortamının sağlanması ile ortadan kalktı. Mardin, kimliğini muhafaza eden ender şehirlerden biridir. Mardin üstü tozlanmış bir mücevhere benziyor. Tarihi ve kültürel varlıkların tanıtımıyla Mardin'in geleceği turizmdir. Geçen yıl önceki yıla oranla ziyaret eden turist sayısında ciddi artış oldu. Bu yıl da trend artarak devam ediyor. Yılın 12 ayında 200 binin üzerinde turisti ilimizde misafir olarak ağırladık" dedi.

Bu yıl turizmde yeni bir rekor beklediklerini ve hedeflerinin 1 milyon turist olduğunu söyleyen Vali Yaman, şöyle konuştu:

"Bu hedefe ulaşmak için valilik ve belediye olarak üzerimize düşeni yapıyoruz. Tarihi mekânlarımızı restore edip gözden geçiriyoruz. Böyle giderse yakın bir zamanda ilimizdeki otel ve tesisler talep karşısında yetersiz kalacaktır. Sosyal tesisler de dahil ildeki yatak sayısı 6 bin 500. Mardin gibi geleceğini turizmde arayan kent için bu sayı çok düşük. Bu sayının hızla yükseltilmesi gerekiyor. Yılbaşı, bayram gibi özel günlerde otellerde yer bulmakta ciddi sıkıntı yaşanıyor. Mardin'de turizme yatırım yapanlar çok kısa sürede meyvelerini alacaktır."

TURİZMCİLER 2018'DEN UMUTLU

Asırlık konakları, kervansarayları, camileri, medreseleri, manastırları ve kiliseleri ile açık hava müzesi görünümündeki kentt bu yıl yaşanan turizm hareketliliği kepenk kapatma noktasına gelen turizmcilerin umudu oldu. Mardin Turizm Otelciler Derneği Başkanı Özgür Azad Güngör, bu yıl 3 yeni otelin kentte hizmete girdiğini kaydederek, 2018 yılında turizmden beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi. Güngör, 2017 yılında ziyaretçi sayısının 2016'ya oranla yüzde 236, 2015 yılına göre ise yüzde 270 arttığını belirterek, şunları söyledi:

"2015-2016 yıllarına nazaran ciddi bir yükseliş söz konusu. Özellikle referandum sonrası Mardin'de ciddi bir turist artışı oldu. Ocak ayında olmamıza rağmen ciddi bir talep var. İstanbul, İzmir, Ankara'dan ciddi bir talep söz konusu. Bu yıl daha da iyi olacağını düşünüyorum. Bizler de gelecek dönemlerde bu sayının artması için tanıtım atağına geçtik. Önümüzdeki Emitt Fuarı'na katılarak Mardin'e uluslararası alanında tanıtım sağlayacağız. Mardin bu yıl büyük organizasyonlara ev sahipliği yaptı. Mardin'in terör şehri değil, turizm şehri olduğunu bütün organizasyonlarda dile getirerek bu algıyı kırmış olduk. İnsanlar artık Mardin'e geldiğinde Mardin'in bir antik şehir olduğunu, herhangi bir olayın olmadığını görünce mutlu oluyor ve bu da gün geçtikçe turist sayısını artırıyor. Yatırımcılarımızın da bölgemize gelmesini istiyoruz. Çünkü turizmde artış oldukça, kapasiteleri büyütmek gerekiyor. Bölgemizde güvenliğin sağlanması ile turizmde artış oldu."

"BURADA EZAN VE ÇAN SESİ BİRBİRİNE KARIŞIYOR"

Kentteki butik otellerde doluluk oranının yüzde 90'lara çıkmasıyla, turistlere yönelik değişik sosyal aktiviteler düzenleyen otel işletmecisi Sebahattin Evrensel, kentin tarihi yapısı ve dokusuyla zamanın canlı bir şahidi olduğunu söyledi. Mardin'i gezip görmenin kent dışında yaşayanlar için bir ayrıcalık olduğunu ifade eden Evrensel, "Burada ezan ve çan sesi birbirine karışıyor. Kimse kimsenin inancına karışmıyor. Bunu gezide fark eden yerli ve yabancı turistler, döndüklerinde bu yöndeki akışı süreklileştiriyor. Bu, sevindirici bir gelişmedir. Mardin'e beklentimizin çok üzerinde turist akını var. Mardinliler olarak bunun devamı yönünde büyük çaba harcıyoruz. Mardin'de 5 yıl önce terör nedeniyle turizm baltalandı. Bakanlık ve valilik tarafından yapılan çalışmalarla turizmde ciddi bir akış sağlandı. Mardin'de turizm 12 aya yayılıyor. Gelecekten ümitliyiz. Mardinin taşı toprağı, kahvesi, cevizliği sucuğu, üzümü, pestili kente özgü ürünler turistler tarafından rağbet görmektedir" dedi.

Daha önce televizyonda izlediği dizi ve filmlerden gördüğü Mardin'i uzun süreden beri ziyaret etmek istediğini anlatan Fatma Şeker, tarihi kenti huzurlu bir şekilde gezmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Herkesin tarihi şehri görmesi gerektiğini vurgulayan Şeker, Trabzon'dan Mardin'i gezmeye geldiğini aktardı.

Huzur ve güven içinde Mardin'i ve ilçelerini gezdiklerini ifade eden Mehmet Şerif Boydak ise "İnsanlar huzur ve güven istiyor. Biz de bu ortamı gördük. Tarihi çarşılarını gezdik. Burası hem inanç turizmi hem de tarih olarak çok güzel bir şehir. Mardin'in gezilip görülmesi gereken bir şehir olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

EN BÜYÜK İLGİ TARİHİ MEKÂNLARA

Huzurun hâkim olduğu bölgeye rotasını çevirerek Mardin'de konaklayan turistler inanç turizmi kapsamında, en çok Hz. Muhammed'in ayak izinin bulunduğu Sitti Radviye Medresesi, Sakal-ı Şerif'in bulunduğu Ulu Cami, Zinciriye ve Kasımiye'yi geziyor. Turistler ayrıca Hristiyan dinine mensup Süryanilerin kutsal kabul ettiği Turabdin Dağı'ndaki Mor Gabriel Manastırı ile Meryem Ana Kilisesi, Kırklar Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı, Mor Yakup Manastırı, Mor Dimet Manastırı ve Yezidilerin Midyat köylerindeki tapınakları ziyaret ederek tarihe yolculuk yapıyor. Tur operatörleri de kente gelen misafirlere tarihi ve kültürel geziler için turlar düzenliyor.

Kaynak: haberinburada