

Mardin'de düzenlenen, "Huzur ve Kardeşlik" mitingine katılanlar ellerinde Türk bayraklarıyla terör örgütü PKK'yı protesto edildi.



Farklı din, dil ve kültüre mensup vatandaşların bir arada, kardeşçe yaşadığı Mardin'de 52 dernek, vakıf, oda ve sendikanın oluşturduğu, "Mardin Sivil Toplum Kuruluşları Platformu" öncülüğünde, merkez Artuklu ilçesindeki Karayolları Parkı'nda düzenlenen mitinge soğuk havaya rağmen katılan her yaştan Türk, Kürt, Arap ve Süryani terörü protesto etti.



"Her zaman devletimizin arkasındayız"



Mitinge katılanlardan Mehmet Çetinalan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırılarından duydukları üzüntüyü dile getirerek, tüm şehitlere Allah'tan rahmet diledi.



Terörü lanetlediklerini vurgulayan Çetinalan, "Hepimiz bir arada kardeşçe yaşayacağız. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Her zaman devletimizin arkasındayız." dedi.







kaynak:AA