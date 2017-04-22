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MARDİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI


MARDİN'DE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI
Tarih : 22 Nisan 2017, 16:11
Puan Ver : Mardin'de Sokağa Çıkma Yasağı Kaldırıldı(8/10)13


Valilikten yapılan açıklamada, Midyat'a bağlı Yumurtalı, Marenka ve Doluca ile Dargeçit'in Tanyeri, Beğendi, Güvenli ve Yeşilöz mahallelerinde terör örgütü PKK mensuplarını etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek ve içindeki malzemeleri ele geçirmek amacıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.



Operasyon düzenlenen bölgede yaşayanların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 19 Nisan saat 08.00 itibarıyla 7 mahallede ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği anımsatılan açıklamada, "Operasyonlar sona erdiğinden, 7 mahallede ilan edilen sokağa çıkma yasağı saat 14.30'dan itibaren kaldırılmıştır." ifadesi kullanıldı.



 



kaynak:milliyet










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