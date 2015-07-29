MARDİN'DE SOHBET EDEN GRUBA ATEŞ AÇILDI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI
Olay saat 23.00 sıralarında ilçenin Kışla mahallesi Cumhuriyet İlkokulu mevkiinde meydana geldi. Yoldan hızlı geçen sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen bir araçtan cadde kenarında sohbet eden 4 kişiye pompalı tüfekle ateş açıldı.
Saldırganlar hızla uzaklaşırken, yaralanan yaralanan Ömer Arslan (22), Fırat Boyacı (16), Özgür Özen (22) ve Serkan Dağ (19) çevredeki vatandaşlar tarafından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Serkan Dağ yaşamını yitirdi. Dağ'ın cesedi otopsi yapılmak üzere morga konulurken, polis geniş çaplı soruşturma başlattı. Olayın siyasi yönünün olup olmadığı da araştırılıyor.
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