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MARDİN'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA: PKK'YA AĞIR DARBE!


MARDİN'DE ŞİDDETLİ ÇATIŞMA: PKK'YA AĞIR DARBE!
Tarih : 23 Şubat 2016, 14:34
Puan Ver : Mardin'de Şiddetli Çatışma: Pkk'ya Ağır Darbe!(10/10)7


Mardin Valiliği, Derik İlçesi'nde 19 Şubat'ta, terör örgütü mensuplarının güvenlik güçlerine silahlı saldırıda bulunulması ve bazı kişilerin araçlarının gasp edilmesi üzerine güvenlik güçlerince başlatılan operasyonların sürdüğünü açıkladı.



Açıklamada operasyonun bugün saat 11.00'e kadar olan kısmıyla ilgili şöyle denildi:



"7 PKK/KCK terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. 6 şahıs güvenlik güçlerimizce gözaltına alınmış olup gerekli tahkikatlar devam etmektedir. 5 güvenlik görevlimiz PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırılılarda hafif şekilde yaralanmıştır. 5 adet barikat kaldırılmıştır. 1 adet hendek kapatılmıştır. 7 adet bomba düzeneği imha edilmiştir. PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca güvenlik güçlerimize yönelik 1 adet roketatarlı saldırı eylemi gerçekleştirilmiştir. PKK/KCK terör örgütü mensuplarınca tuzaklama ve barikat kurmak amaçlı olarak 18 adet araç gasp edildiği belirlenmiştir. Hendek açmaya çalışan ve Derik Belediyesi'ne ait 1 adet kepçe görevlilerimizce gayr-ı faal hale getirilmiştir.








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