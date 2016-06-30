

Mardin 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığındaki törende, şehitler Şare ve Atal'ın Türk bayrağına sarılı naaşları katafalka konuldu, öz geçmişleri okundu, dua edildi.







Törende konuşan Piyade Yüzbaşı Hakan Yay, birlik ve beraberliği hedef alan terör örgütüne karşı yürütülen mücadelede, kahraman silah arkadaşlarının hain bir saldırı sonucu şehit olduklarını söyledi.







"Bölücü, kahpe, alçak ve hainler ile onların arkasındaki iş birlikçilerini asla sevindirmeyeceğiz." diyen Yay, şunları kaydetti:







"Ülkemizdeki huzur ve güven ortamını bozmak, halk üzerinde korku yaratmak isteyen, çukur kazıp barikat kurarak personelimize kahpe ve sinsice saldıran, masum vatandaşlarımızı bile bombalamaktan çekinmeyen bölücü terör örgütü bu eylemleriyle kirli yüzünü tekrar göstermiştir. Hukuku, temel hak ve özgürlükleri dilinden düşürmeyen ancak devletimizin sunduğu tüm imkanlardan faydalanarak, insanlığa, hukuka, demokrasiye ve özgürlüğe aykırı, en alçak cinayetleri işleyenler ve buna alkış tutanlar unutmasınlar ki Türkiye Cumhuriyeti devleti ve kanunları önünde yaptıkları bu caniliklerin hesabını mutlaka verecekler."







Yay, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Türkiye Cumhuriyetini korumak, kollamak ve muhafaza etmek kararından asla vazgeçmeyeceğini vurgulayarak, bu uğurda binlerce şehit veren Türk Silahlı Kuvvetlerinin bundan sonra da ne pahasına olursa olsun, ülkenin birlik ve bütünlüğünü korumaya artan bir azim ve kararlılıkla devam edeceğini belirtti.







İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un okuduğu duanın ardından, Jandarma Uzman Çavuş Şare'nin naaşı Sakarya'ya, Jandarma Uzman Çavuş Atal'ın naaşı da Adıyaman'a gönderildi.







Törene, Vali Mustafa Yaman, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Salih Kırhan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Alaaddin Karsavuran, Emniyet Müdürü Lütfullah Uğur Pekcan, Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel ve bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.







Mardin'in Derik ilçesi Denktaş köyü mevkisinde dün zırhlı askeri aracın geçişi sırasında PKK'lı teröristler yola tuzakladığı patlayıcıyı infilak ettirmiş, saldırıda 2 asker şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.