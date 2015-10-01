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mardin'de polis lojmanlarına saldırı

MARDİN'DE POLİS LOJMANLARINA SALDIRI

Mardin'in Savur ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırıda bir başkomiser yaralandı.

Tarih : 01 Ekim 2015, 14:10
Puan Ver : Mardin'de Polis Lojmanlarına Saldırı(0/10)


Alınan bilgiye göre, bir grup terör örgütü üyesi, Seydi Mahallesi'ndeki polis lojmanlarına roketatar ve tüfeklerle saldırdı. Açılan ilk ateşle bir başkomiser yaralandı.



Savur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edilen başkomiserin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.



Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.








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