MARDİN'DE POLİS LOJMANLARINA SALDIRI
Mardin'in Savur ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarınca polis lojmanlarına düzenlenen roketatarlı saldırıda bir başkomiser yaralandı.
Alınan bilgiye göre, bir grup terör örgütü üyesi, Seydi Mahallesi'ndeki polis lojmanlarına roketatar ve tüfeklerle saldırdı. Açılan ilk ateşle bir başkomiser yaralandı.
Savur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edilen başkomiserin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.
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