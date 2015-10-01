

Alınan bilgiye göre, bir grup terör örgütü üyesi, Seydi Mahallesi'ndeki polis lojmanlarına roketatar ve tüfeklerle saldırdı. Açılan ilk ateşle bir başkomiser yaralandı.







Savur Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Mardin Devlet Hastanesine sevk edilen başkomiserin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.







Güvenlik güçlerinin anında karşılık vermesi üzerine olay yerinden kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.