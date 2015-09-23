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mardin'de pkk'lılar eve ateş açtı: 1 ölü

MARDİN'DE PKK'LILAR EVE ATEŞ AÇTI: 1 ÖLÜ

Mardin'de terör örgütü PKK mensuplarınca bir eve düzenlenen silahlı saldırıda baba öldü, oğlu yaralandı.

Tarih : 23 Eylül 2015, 10:01
Puan Ver : Mardin'de Pkk'lılar Eve Ateş Açtı: 1 Ölü(5/10)2


Mardin'in Ömerli ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovabaşı Mahallesi'nde Mahmut Kanat'ın (50) evine bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.



Saldırıda yaralanan Mahmut Kanat ile oğlu Ali Kanat yakınları tarafından Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahmut Kanat müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.








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