

Mardin'in Ömerli ilçesinde, terör örgütü PKK mensuplarınca bir eve düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.







Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Ovabaşı Mahallesi'nde Mahmut Kanat'ın (50) evine bir grup terörist tarafından uzun namlulu silahla ateş açıldı.



Saldırıda yaralanan Mahmut Kanat ile oğlu Ali Kanat yakınları tarafından Ömerli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mahmut Kanat müdahaleye rağmen kurtarılamadı.







Saldırının ardından kaçan teröristlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.