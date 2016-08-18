

13 Ağustos tarihinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan R.A. ve S.A.'nın verdiği ifade doğrultusunda, emniyet müdürlüğü ekiplerince teröristlerin hücre evi olarak kullandıkları adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda, güvenlik güçlerinin, 'teslim ol' çağrısına ateşle karşılık veren teröristlerden 1'i öldürüldü, 1' de yaralı olarak yakalandı. Evde yapılan aramada, uzun namlulu silah, tabanca, el bombası, hücum yeleği ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Teröristlerin, bombalı araç saldırıları düzenlemek amacıyla kırsaldan geldikleri öğrenildi.