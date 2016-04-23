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MARDİN'DE PATLAMA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR!


MARDİN'DE PATLAMA: ÇOK SAYIDA YARALI VAR!
Tarih : 23 Nisan 2016, 15:26
Puan Ver : Mardin'de Patlama: Çok Sayıda Yaralı Var!(5/10)3


Yaralıların olduğu bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.



Olay, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde bulunan Mazıdağı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Burada, teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, operasyona giden özel harekat polislerini taşıyan zırhlı aracın geçişi sırasında infilak ettirildi.



Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Bölgede yaralıların olduğu öğrenildi.








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