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mardin'de patlama!.. 1 yaralı!

MARDİN'DE PATLAMA!.. 1 YARALI!

BAŞBAKAN Ahmet Davutoğlu'nun Mardin ziyareti sırasında geçiş güzergahında bulunan Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir banka şubesinin önüne bırakılan patlayıcı gece infilak ettirildi.

Tarih : 05 Şubat 2016, 09:33
Puan Ver : Mardin'de Patlama!.. 1 Yaralı!(7/10)6


Patlamada yoldan geçen 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Polis, patlamayla ilgili inceleme başlattı.



Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun ziyaret edeceği Mardin'de geçiş güzergahlarından biri olan Cumhuriyet Meydanı'nda gece şiddetli patlama meydana geldi. Kent merkezinde Cumhuriyet Meydanı'ndaki banka şubesinin önüne bırakılan metal parçalarla güçlendirilmiş el yapımı patlayıcı şiddetli bir gürültüyle patladı. Patlamada yoldan geçen İbrahim A., adında bir kişi bacağından hafif şekilde yaralandı. Yaralanan kişi ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Polis, patlamanın ardından kapattığı meydanda geniş çaplı incelemede bulundu. Bölgede başka patlayıcı bulunup bulunmadığı araştırıldı. Mardin'de güvenlik önlemleri de artırıldı.








Etiketler: Mardin  De  Patlama  1  Yaralı    haber

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