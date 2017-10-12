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Mardin'de Öldürülen 6 Teröristin 23 Kişiyi Şehit Ettiği Ortaya Çıktı

MARDİN'DE ÖLDÜRÜLEN 6 TERÖRİSTİN 23 KİŞİYİ ŞEHİT ETTİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde öldürülen 6 PKK'lının, 19'u güvenlik görevlisi, 4'ü sivil vatandaş olmak üzere 23 kişiyi şehit ettikleri belirlendi.

Tarih : 12 Ekim 2017, 19:50
Puan Ver : Mardin'de Öldürülen 6 Teröristin 23 Kişiyi Şehit Ettiği Ortaya Çıktı(9/10)5

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 21 Eylül tarihinde öldürülen terör örgütü mensubu 6 PKK'lının kimlikleri belirlendi. PKK'lılardan birinin sözde GAP-Rıha sorumlusu ve İçişleri Bakanlığı'nan 'Aranan teröristler' mavi listede yer alan 'Ruber Qoser' kod adlı PKK'lı Ş.B. olduğu belirtilirken, 6 teröristin çeşitli tarihlerde Şanlıurfa ve Mardin'de 19'u güvenlik görevlisi, 4'ü sivil vatandaş olmak üzere 23 kişinin şehit edilmesi, 78 güvenlik görevlisi ile vatandaşın da yaralanması eylemlerine katıldıkları belirtildi.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLER SÖZDE SORUMLULAR ÇIKTI

Mardin Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kızıltepe İlçesi Çimenli Mahallesi ve kırsal alanında 21 Eylül'de başlatılan operasyonda ölü olarak ele geçirilen 6 bölücü terör örgütü mensubunun kimlik tespitinin yapıldığı belirtilerek, "Tespiti sonucunda; Sözde Gap-Rıha sorumlusu olan ve İçişleri Bakanlığımızın 'Aranan Teröristler' listesinde mavi listede aranan 'Ruber Qoser' kod adlı Ş.B., sözde Derik sorumlusu 'Viyan Derik' kod adlı H.B., sözde Viranşehir Sorumlusu 'Andok Şoreşger' kod adlı D.İ., 'Agit Amed' kod Adlı S.G., 'Robin Midyat' kod Adlı P.A. ve 'Sabri' kod adlı örgüt mensupları olduğu anlaşılmıştır"denildi.

19 GÜVENLİK GÖREVLİSİ, 4 VATANDAŞI ŞEHİT ETTİLER

Valilik açıklamasında PKK'lıların katıldığı eylemler ile ilgili ise şöyle denildi:

"Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının geçtiğimiz dönem içerisinde; Şanlıurfa ili Viranşehir Adliye Lojmanları'na yönelik bomba yüklü araç ile yapılan saldırı, Mazıdağı Hükümet Konağı'na yönelik yapılan silahlı saldırı, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı'nın konvoyuna yönelik yapılan silahlı saldırı, Derik İlçe merkezinde meydana gelen hendek-barikat eylemleri, Derik-Üçyol ve Artuklu-Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlıklarına yönelik bombalı araç ile yapılan saldırı ile Derik-Viranşehir ilçeleri bölgesinde İpekyolu üzerinde meydana gelen mayın-el yapımı patlayıcı olaylarında 19 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşın şehit edildiği, 52 güvenlik görevlisi ile 26 vatandaşın yaralandığı terör olaylarını planlayan, talimatını veren ve katılan örgüt mensupları oldukları tespit edilmiştir. Ayrıca aynı bölgede devam eden arazi atama tarama çalışmaları sonucunda; 1 adet anti-tank güdümlü füze, 1 adet M-16, 5 adet kaleşnikof, 2 adet tabanca, 13 adet şarjör, 216 adet fişek, 1 adet büyük telsiz, 1 adet mayın/el yapımı patlayıcı düzeneği, çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarımız kararlılıkla devam edecektir."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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