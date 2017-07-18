MARDİN'DE KENDİLİĞİNDEN ALEV ALAN EV MAHALLELİYİ ÜRKÜTÜYOR
Çakmaz ailesine ait evdeki eşyaların 4 gündür kendiliğinden alev aldığı ileri sürüldü. Yarım saatte bir sebepsizce eşyaların yandığını belirten ev sahibi yardım istedi.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesi Höyüklü Mahallesi'ne bağlı Torbacık mezrasında yaşayan Çakmaz ailesine ait evdeki eşyaların 4 gündür kendiliğinden alev aldığı ileri sürüldü. Ürken aile ve köylüler, yetkililerden yardım istedi.
"BU BİR MUSİBET, YARIM SAATTE BİR EVİN HER KÖŞESİ YANIYOR"
Merkez Artuklu ilçesi Höyüklü Mahallesi'ne bağlı Torbacık mezrasında yaşayan Çakmaz ailesine ait evdeki eşyaların 4 gündür kendiliğinden alev aldığı iddia edildi. Ev sahibi Mehmet Ali Çakmaz, korkudan çocuklarını Kızıltepe'deki akrabalarına gönderdiklerini, evde yanmayan eşya kalmadığını söyledi. Çakmaz, "Bu bir beladır, musibettir. Biz de bilmiyoruz. Her yarım saatte bir evin her bir köşesinde yangın çıkıyor. Samanlık, oturduğumuz ev yanıyor. Devletten yardım bekliyoruz" dedi.
"SAAT 05:00 - 22:00 ARASI EŞYALAR KENDİ KENDİNE YANIYOR"
Evin kendi kendine yandığını anlatan Çakmaz'ın teyzesi Halise Ablay, olayları duyunca Antalya'dan geldiğini belirterek, yetkililere haber verdiklerini fakat yangınların bir türlü bitmediğini kaydetti. Çocukların psikolojilerinin bozulduğunu dile getiren Ablay, "Ne ahır kaldı ne saman. Yangınlar halen de devam ediyor. Bugün de yastıklar yandı. Oda yanıyor, odayı söndürüyorlar, diğer oda yanıyor" diye konuştu. Köylülerden Muhammet Nur Çakmaz ise, "Biz geldik, yastık kendi kendine yanıyordu. Biz de videosunu çektik. Bu 4 gündür saat sabah 05:00'ten 22:00'ye kadar bu olay yaşanıyor. Karakol komutanına gidip anlattık. Çözüm arıyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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