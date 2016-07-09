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mardin'de karakola bombalı saldırı düzenlendi !

MARDİN'DE KARAKOLA BOMBALI SALDIRI DÜZENLENDİ !

Cevizli Köyü Jandarma Karakolu'na bugün öğle saatlerinde PKK'lı teröristler bomba yüklü kamyonetle saldırı düzenledi. 2 asker şehit oldu, 1 köylü kadın hayatını kaybederken, 1'i ağır 12 asker de yaralandı.

Tarih : 09 Temmuz 2016, 17:30
Puan Ver : Mardin'de Karakola Bombalı Saldırı Düzenlendi !(10/10)10


Mardin'in merkez Artuklu İlçesi'ne bağlı ve yaklaşık 20 kilometre mesafede bulunan Cevizli Köyü Jandarma Karakol Komutanlığı'na teröristler bugün saat 12.45'de bomba yüklü kamyonetle saldırı düzenledi.



Köy içinde bulunan karakol yakınlarına park edilen bomba yüklü kamyonet, teröristler tarafından uzaktan kumanda ile infilak ettirildi.

Şiddetli patlama karakolda yangına da yol açarken, aynı anda teröristler karakola otomatik silahlarla ateş açtı. Ateşe askerlerin anında karşılık vermesiyle bir süre çatışma meydana geldi.

Köydeki kargaşadan yararlanan teröristler bir araçla kaçtı. Karakoldaki yangın askerler ve köylüler tarafından söndürüldü.



Bomba yüklü aracın şiddetli patlamasında ağır hasar gören karakolda bulunan 2 asker şehit olurken, bölgede bulunan 1 köylü kadın hayatını kaybetti, aralarında aralarında sivillerin de bulunduğu çok sayıda kişi yaralandı. 

Yaralılar köye sevk edilen ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerden 1'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.








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