

Mardin'in Derik ile Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçeleri arasında, İpekyolu üzerinde bulunan Üçyol Jandarma Karakolu'na, bugün saat 01.00 sıralarında, PKK'lı teröristler bomba yüklü araçla saldırdı. Yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Kızıltepe İlçesi'nden de hissedilen patlamada 1 asker şehit olurken, 2'si ağır, 10 asker de yaralandı. Patlamanın şiddetiyle karakola komşu olan Kovalı Köyü'ndeki bazı evlerde hasar oluştu.







Saldırının ardından bölgeye, çok sayıda itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi. Yaralı askerler, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.







Saldırının ardından güvenlik güçleri, bölgede geniş çaplı operasyon başlattı. Operasyon nedeniyle Derik-Viranşehir karayolu da trafiğe kapatıldı.