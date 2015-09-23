

MARDİN'in Kızıltepe İlçesi'nde 55 yaşındaki Musa Sarıdağ, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.







Kızıltepe İlçesi'nin Koçhisar Mahallesi'ndeki Kosar Caddesi üzerinde oturan Musa Sarıdağ, dün gece evinde bulunduğu sırada kimliği belirlenemeyen iki kişi tarafından kapısı çalındı. Kapıyı açan Musa Sarıdağ'ı görüşmek için dışarı çağıran 2 kişi, bir süre sonra tabancalarını çıkardı. Kurşun yağmuruna tutulan Sarıdağ kanlar içinde yerde kalırken, saldırganlar kaçtı. Ağır yaralanan Sarıdağ, ambulansla Diyarbakır'a sevk edilirken yolda yaşamını yitirdi. Musa Sarıdağ'ın cenazesi bugün Kızıltepe İlçesi'ne bağlı Akdoğan Köyü'nde gözyaşlarıyla toprağa verilirken, saldırganların yakalanması için başlatılan soruşturma devam ediyor.