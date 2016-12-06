Mardin'de Kızıltepe Kaymakamı Odabaş, tutuklanan DBP'li Belediye Başkanı Ası'nın yerine Kızıltepe belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.



Mardin'in Kızıltepe Kaymakamı Ahmet Odabaş, Kızıltepe Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildi.







Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında DBP'li Belediye Başkanı İsmail Ası'nın tutuklanmasının ardından Kaymakam Odabaş, İçişleri Bakanlığının onayı ile Mardin Valiliğince belediye başkan vekili olarak görevlendirildi.







kaynak:ntv