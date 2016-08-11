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MARDİN'DE ÇATIŞMA: ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ


MARDİN'DE ÇATIŞMA: ÖLÜ ELE GEÇİRİLDİ
Tarih : 11 Ağustos 2016, 16:34
Puan Ver : Mardin'de Çatışma: Ölü Ele Geçirildi(0/10)


Mardin'in Kızıltepe ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırının ardından gerçekleştirilen operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi, bir terörist yakalandı.



Edinilen bilgilere göre, Mardin Emniyet Müdürlüğü ile Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlükleri ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından dün Kızıltepe ilçesinde bombalı araçla düzenlenen terör saldırısının şüphelilerine yönelik operasyon yapıldı.








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