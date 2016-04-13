

Yeşilli ilçesinde, akşam saatlerinde Emniyet Müdürlüğü önünden geçen bir minibüsten şüphelenen polis ekipleri 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak kaçan araç, polis ekipleri tarafından takibe alındı. Takip sırasında polisler, aracın lastiklerini silahla ateş edip patlattı. Patlak lastikle bir süre daha kaçan minibüstekiler, Ömerli ilçesi yol ayrımında aracı bırakıp kaçtı.







Polis ekiplerinin terk edilen minibüste yaptığı aramada, birbirine kablolarla bağlı 3 ton bomba bulunduğu iddia edildi. Bomba yüklü araç güvenli bir şekilde emniyete alındı. Kaçan şahısların yakalanması için kentte geniş kapsamlı operasyon başlatıldı. Bomba imha uzmanı ekipler, aracın kontrollü olarak infilak ettirileceğini bildirdi.