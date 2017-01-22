

Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.







Güvenlik kaynaklarından alınan göre, güvenlik güçlerince Sulak Mahallesi yakınlarında tespit edilen teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldı.







Operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütüne yönelik operasyon devam ediyor.