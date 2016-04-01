O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

MARDİN'DE BİR ASKER ŞEHİT OLDU!


MARDİN'DE BİR ASKER ŞEHİT OLDU!
Tarih : 01 Nisan 2016, 10:23
Puan Ver : Mardin'de Bir Asker Şehit Oldu!(5/10)6


Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'ya yönelik devam eden  operasyonda teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan bir asker,  kaldırıldığı hastanede şehit oldu.



Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, dün  Nusaybin'de devam eden operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensubu  teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir askerin ağır yaralandığı,  askerin derhal hastaneye sevk edildiği ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere  rağmen kurtarılamayarak saat 20.50'de şehit düştüğü belirtildi.



Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda  hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine,  yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce Türk milletine  başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.








Etiketler: Mardin  De  Bir  Asker  Şehit  Oldu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER