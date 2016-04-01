

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, PKK'ya yönelik devam eden operasyonda teröristlerin silahlı saldırısı sonucu yaralanan bir asker, kaldırıldığı hastanede şehit oldu.







Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, dün Nusaybin'de devam eden operasyonlar sırasında bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce yapılan silahlı saldırı sonucu bir askerin ağır yaralandığı, askerin derhal hastaneye sevk edildiği ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak saat 20.50'de şehit düştüğü belirtildi.







Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu saldırıda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, şehidimizin değerli ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır temenni ediyoruz" ifadeleri kullanıldı.