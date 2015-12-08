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MARDİN'DE ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 10 YARALI


MARDİN'DE ASKERİ ARAÇ DEVRİLDİ: 10 YARALI
Tarih : 08 Aralık 2015, 14:49
Puan Ver : Mardin'de Askeri Araç Devrildi: 10 Yaralı(5/10)4


Merkez Artuklu İlçesi ile Nusaybin İlçesi karayolunun Ortaköy mevkiinde seyir halindeki askeri araç, sivil araca çarpmamak için yoldan çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında, askeri araçta bulunan 10 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin, hayati tehlikelerinin olmadığı, bazılarının ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiği öğrenildi.








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