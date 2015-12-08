

Merkez Artuklu İlçesi ile Nusaybin İlçesi karayolunun Ortaköy mevkiinde seyir halindeki askeri araç, sivil araca çarpmamak için yoldan çıkarak şarampole devrildi. Meydana gelen trafik kazasında, askeri araçta bulunan 10 asker yaralandı. Yaralı askerler ambulanslarla Mardin ve Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı askerlerin, hayati tehlikelerinin olmadığı, bazılarının ise ayakta tedavi edildikten sonra taburcu edildiği öğrenildi.