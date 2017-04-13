

Güvenlik güçlerince bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 6-12 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda tespit edilen sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ile örgütsel döküman ele geçirildi.







Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin doğu ve güneydoğu illerinde PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor.







Bu kapsamda, Mardin'in Artuklu ilçesinde 9 Nisan'da başlatılan operasyonlarda, Ulucanlar mezrası bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde tespit edilen bir sığınakta bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.







kaynak:sabah