Tsk'dan Flaş Açıklama: Kandil Bombalandı
Bartın'daki Fetö/Pdy Davasında Karar
Türk Lirası Dolar Karşısında Kayıplarını Geri Aldı!
Selahattin Demirtaş, 6 Eylül'de Hakim Karşısına Çıkacak
İşte Fenerbahçe'nin Lens'e Son Teklifi
Asena Atalay Bu Kez Oğlunun Nafaka Davası Için Adliyede
Yerli Otomobilde Yol Haritası Belli Oldu
Diyabet, Cinsel Yaşamı Böyle Etkiliyor...
Avustralya'da Uçak Düştü: 3 Ölü
Beyaz Saray'da Flaş İstifa!
Korkunç! Eşini Ve 5 Yaşındaki Kızını Öldürüp İntihar Etti
Türkan Sarıkaya'nın Katiline Müebbet Hapis
Avrupa Birliği'nden Kamusal Alanlara Ücretsiz Wi-Fi!
Abd'den Rakka Açıklaması: 2 Kilometre Mesafedeyiz
Merkel'den Bir İncirlik Açıklaması Daha: Tartışmaya Açık Değil
Hdp'nin Yeni Myk Üyeleri Belirlendi
Erdoğan'dan Kabine Revizyonu Sorusuna Yanıt
Abd'den Rakka Açıklaması
Dolar Hızlı Düştü
Meteoroloji Den 2 İl İçin Kuvvetli Yağış Uyarısı

MARDİN'DE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


MARDİN'DE 7 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 13 Nisan 2017, 15:12
Puan Ver : Mardin'de 7 Terörist Etkisiz Hale Getirildi(10/10)11


Güvenlik güçlerince bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik 6-12 Nisan'da düzenlenen operasyonlarda tespit edilen sığınaklarda çok sayıda silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ile örgütsel döküman ele geçirildi.



Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, güvenlik güçlerinin doğu ve güneydoğu illerinde PKK'ya yönelik operasyonları devam ediyor.



Bu kapsamda, Mardin'in Artuklu ilçesinde 9 Nisan'da başlatılan operasyonlarda, Ulucanlar mezrası bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetinde tespit edilen bir sığınakta bulunan teröristlerle güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Mardin  De  7  Terörist  Etkisiz  Hale  Getirildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER