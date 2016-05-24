MARDİN'DE 4 ASKER YARALI
Nusaybin'de 14 Mart'ta ilan edilen sokağa çıkma yasağı sürüyor.
İlçede Abdulkadir Paşa Mahallesi'ne operasyon düzenleyen güvenlik güçlerinin geçişi sırasında teröristler tarafından daha önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Patlamada 1'i ağır 4 asker yaralandı. Yaralı askerler, olay yerine çağrılan ambulanslarla İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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