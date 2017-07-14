MARDİN'DE 3 KIRSAL MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Mardin'in Artuklu ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilecek operasyonlar nedeniyle 3 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Terör örgütüne yönelik operasyonlar yürütülürken vatandaşların zarar görmemesi için bir dizi önlem alınıyor. Bu önlemler kapsamında Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 kırsal mahallede sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
GÜVENLİK GÜÇLERİ MARDİN'DE TERÖRE DARBE İNDİRECEK
Valilikten yapılan açıklamada, Artuklu'da kırsal alanda faaliyet yürüten terör örgütü mensuplarının etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanıldığı değerlendirilen sığınak ve barınakların bulunarak tahrip edilmesi amacıyla operasyon düzenleneceği bildirildi.
YASAĞIN AMACI VATANDAŞLARIN GÜVENLİĞİ
Operasyonların yürütüleceği bölgede yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla ilçeye bağlı Ahmetli, Aytepe ve Yaydere mahallelerinde ikinci bir duyuruya kadar sokağa çıkma yasağı ilan edildiği belirtilen açıklamada, söz konusu yasağa uyulmasının vatandaşların can ve mal güvenlikleri açısından önem taşıdığı kaydedildi.
Kaynak: haberinburada
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