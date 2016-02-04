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mardin'de 2 suriyeli ajan yakalandı

MARDİN'DE 2 SURİYELİ AJAN YAKALANDI

Genelkurmay Başkanlığı, devam eden operasyonlarla ilgili bir açıklama yayınladı.

Tarih : 04 Şubat 2016, 14:01
Puan Ver : Mardin'de 2 Suriyeli Ajan Yakalandı(10/10)8


Genelkurmay Başkanlığı, devam eden operasyonlarda dün Şırnak Cizre'de 4 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini 5 PKK'lınnı yakalandığını, Diyarbakır Sur'da ise 1 PKK'lının etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

4 PKK'LI ÖLDÜRÜLDÜ 5'İ YAKALANDI



Şırnak Cizre'de devam eden operasyonda dün 4 PKK'lı etkisiz hale getirilirken 5 PKK'lı yakalandı. (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 526'dır.) Gün içinde yapılan aramalarda toplam; 1 Kaleşnikof piyade tüfeği 2 av tüfeği, 1 tabanca, 1 el bombası, 1 el yapımı patlayıcı, 793 Biksi fişeği, 42 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 5 tabanca fişeği, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, örgütsel doküman ve giyim malzemesi ele geçirildi.

SURİYELİ AJANLAR YAKALANDI



Diyarbakır Sur'da devam eden operasyonda ise dün 1 PKK'lı etkisiz hale getirildi. (Operasyonda, toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 154'tür.) 2 av tüfeği ele geçirildi. 4 adet el yapımı patlayıcı imha edildi.



Mardin Kızıltepe'de Suriyeli iki şahsın bulunduğu evde yapılan aramada; 1 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 450 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ve 13 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.








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