MARDİN'DE 2 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki 2 mahallede terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Uzunkaya ve Uluköy mahallelerinin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, silah ve sığınaklarda bulunan diğer malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.
kaynak:AA
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