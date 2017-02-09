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Mardin'de 2 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı
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mardin'de 2 mahallede sokağa çıkma yasağı

MARDİN'DE 2 MAHALLEDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki 2 mahallede terör örgütüne yönelik operasyon kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Tarih : 09 Şubat 2017, 10:15
Puan Ver : Mardin'de 2 Mahallede Sokağa Çıkma Yasağı(5/10)2


Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, Uzunkaya ve Uluköy mahallelerinin dağlık ve ormanlık alanında faaliyet yürüten PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek, sığınak, barınak ve depo alanlarını tahrip etmek, silah ve sığınaklarda bulunan diğer malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi.



 



kaynak:AA








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