

Vali Mustafa Yaman, kentte geçen yılın ilk 4 ayına göre yüzde 93 turist artışı olduğuna dikkat çekerek, kentteki otel ve misafirhanelerin son 4 haftadır yüzde 100 dolu olduğunu vurguladı.







Güneydoğu Anadolu'nun gözde turizm merkezlerinden Mardin'de, 6-8 Ekim Kobani olayları ve sonrasında terör örgütü PKK'nın araç yakma, yol kesme ve yola patlayıcı yerleştirme eylemleri, turizme büyük darbe vurmuştu. Terör olayları nedeniyle kentteki turizm hedeflerinde büyük kayıp yaşanmış, kentte küçülmeye giden otellerde onlarca personel işten çıkarılırken, bazı otellerin yapımı durdurulmuş ve birçok otel projesi ise iptal aşamasına gelmişti. Terörün bitirildiği Mardin'de turizm yeniden canlanmaya başladı.







kaynak:milliyet