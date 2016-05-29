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MARDİN VE ŞIRNAK'TA 8 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ


MARDİN VE ŞIRNAK'TA 8 PKK'LI ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Tarih : 29 Mayıs 2016, 16:22
Puan Ver : Mardin Ve Şırnak'ta 8 Pkk'lı Etkisiz Hale Getirildi(7/10)4


Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki açıklamada, Mardin'in Nusaybin İlçesi'nde 1, Şırnak'ta 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirilirken, Şırnak'ın Uludere İlçesi'ndeki operasyonda 2 PKK'lı teröristin ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi. Genelkurmay Başkanlığı'nın internet sitesindeki 'Önemli Yurtiçi Olaylar' bölümünde yer alan dün meydana gelen olaylara ilişkin bilgiler şöyle:



"* Mardin / Nusaybin'de devam eden operasyonda; operasyon bölgesinden kaçmaya çalışan bir bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş (Operasyonda toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 495'dir), bir Kaleşnikof piyade tüfeği ele geçirilmiş, operasyon bölgesinden kaçmaya çalışan teröristler tarafından bir bina yakılmış (Operasyonda, toplam yakılan bina sayısı 94'dür.), yedi el yapımı patlayıcı imha edilmiştir (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 1052'dir.)



* Şırnak'da devam eden operasyonda; beş bölücü terör örgütü mensubu terörist etkisiz hale getirilmiş, bir bölücü terör örgütü mensubu terörist teslim olmuş (Toplam etkisiz hale getirilen terörist sayısı 468'dir.), bir Roketatar, bir Dragunov keskin nişancı tüfeği, 12 Kaleşnikof piyade tüfeği, 700 adet Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği ve üç el bombası ele geçirilmiş, operasyon bölgesinden kaçmaya çalışan teröristler tarafından bir bina yakılmış (Operasyonda, toplam yakılan bina sayısı 143'dür.), 13 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir (Operasyonda, toplam imha edilen el yapımı patlayıcı sayısı 1.381'dir.)



* Şırnak / Uludere'de icra edilen operasyonda; bölücü terör örgütü mensubu iki terörist, altı roketatar mühimmatı ve altı el bombası ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir.



* Kars / Sarıkamış'da, güvenlik güçlerince icra edilen yol araması esnasında tespit edilen ve 150 kg patlayıcıdan oluşan bir el yapımı patlayıcı imha edilmiştir.



* Mardin / Midyat'da 25 Mayıs 2016 tarihinde Anıtlı Jandarma Karakol Komutanlığına, bombalı araç ile gerçekleştirilen saldırı olayı ile ilgili beş şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.



* Irak kuzeyi Sinath-Haftanin bölgesinde, bölücü terör örgütü mensubu teröristlerce kullanıldığı tespit edilen silah mevzi, sığınak, barınak ve mağaralar, icra edilen hava harekâtı ile imha edilmiştir."








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