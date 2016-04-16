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MARDİN VE ŞIRNAK ŞEHİTLERİ İÇİN TÖREN!


MARDİN VE ŞIRNAK ŞEHİTLERİ İÇİN TÖREN!
Tarih : 16 Nisan 2016, 13:15
Puan Ver : Mardin Ve Şırnak Şehitleri İçin Tören!(9/10)7


Mardin Savur'da zırhlı araçların geçişi sırasında EYP'li saldırıda 4 asker şehit olmuştu. Şırnak'ta ise 1 özel harekat polisi şehit olmuştu



Mardin'in Savur ilçesinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit düşen Jandarma Astsubay Çavuş Yasin Tekin, Jandarma Uzman Çavuş Erdal Çetin, Jandarma Uzman Onbaşı Sinan Yaylı ile Jandarma Er Mustafa Özen'in cenazeleri düzenlenen törenin ardından, memleketlerine uğurlandı. Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan özel harekat polisi Hıdır Gençaslan için tören düzenlendi.



70. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'nda gerçekleştirilen törende, şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri katafalka konularak, öz geçmişleri okundu ve dua edildi.








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