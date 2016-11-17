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MARDİN VE SİİRT BELEDİYELERİNE KAYYUM ATANDI


MARDİN VE SİİRT BELEDİYELERİNE KAYYUM ATANDI
Tarih : 17 Kasım 2016, 09:17
Puan Ver : Mardin Ve Siirt Belediyelerine Kayyum Atandı(9/10)6


İçişleri Bakanlığınca, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile tutuklanan Siirt Belediye Başkanı Tuncer Bakırhan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığı bildirildi.



İçişleri Bakanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk ile tutuklanan Siirt Belediye Başkanı Bakırhan'ın görevlerinden uzaklaştırıldığı, Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın Mardin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Siirt Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın

da Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirildiği belirtildi.



Türk hakkında, "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak, silahlı terör örgütüne para temin etmek ve üye olmak, görevini kötüye kullanmak, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti'ni, TBMM'yi alenen aşağılamak" suçlamalarından soruşturma açılmıştı.



Bakırhan ise "PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmak" da dahil olmak ve bölücü terör örgütü lehine Siirt ilinde yapılan çok sayıda yasa dışı gösteri yürüyüşüne katılarak örgüt lehinde propaganda ve eylemde bulunmanın da aralarında olduğu bir dizi suç nedeniyle 16 Kasım'da gözaltına alınarak tutuklanmıştı.



 



kaynak:sonhaber








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