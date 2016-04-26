

Nusaybin İlçesi'nde 14 Mart tarihinde uygulanan sokağa çıkma yasağıyla birlikte başlayan operasyonlarla ilgili Mardin Valiliği yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:







"İlimiz Nusaybin ilçesi merkezinde bölücü terör örgütü mensuplarınca kazılan çukur, kurulan barikat ve gizlenen bombalı tuzakları temizlemek ve vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini yeniden tesis etmek maksadıyla 14 Mart 2016 günü başlatılan faaliyetler kapsamında 26 Nisan 2016 saat 09.00 itibariyle 295 terörist etkisiz hale getirilmiş, 193 barikat kaldırılmış, 659 el yapımı patlayıcı imha edilmiştir. Operasyon süresince kahramanca mücadele eden 49 güvenlik görevlimiz şehitlik mertebesine ulaşmıştır. Bununla birlikte; bin 333 vatandaşımızın güvenli bölgelere tahliyesi sağlanmış, operasyon bölgesindeki ailelere 967 adet gıda paketi yardımı yapılmış, bin 452 vatandaşımız nöbetçi eczaneden faydalanmış, 112'ye gelen bütün çağrılar karşılanmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilmektedir."