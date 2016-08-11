

Mardin Emniyet Müdürlüğü bahçesinde şehit polis Nurettin Tekin için düzenlenen cenaze törenine, Vali Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Orhan Miroğlu ve Ceyda Bölünmez Çankırı, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Özel, Emniyet Müdürü Lütfullah Uğur Pekcan, kamu, kurum amirleri, askeri erkan ve çok sayıda emniyet görevlisi katıldı. Şehit polis Tekin'in naaşının alana getirilerek katafalka konulmasıyla başlayan tören, şehit polisin öz geçmişinin okunmasıyla devam etti. 1 Temmuz 1993 tarihinde Niğde'nin Çiftlik İlçesi'nde dünyaya gelen şehit polis Tekin, 12 Haziran 2014 tarihinde Konya Ereğli Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Daha sonra 25 Haziran 2014 tarihinde Mardin Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve başlayarak, Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Grup Amirliği'nde istihdam edildiği belirtildi.



Emniyet Müdürü Lütfüllah Uğur Pekcan, burada yaptığı konuşmada, patlamayı gerçekleştiren teröristin ölü ele geçirildiğini belirterek, "Dün saat 18.30 sıralarında Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Grup Amirliğimiz'e ait zırhlı otobüs Kızıltepe Hastane Caddesi üzerinde seyir halinde iken, PKK/KCK terör örgütü mensupları tarafından bomba yüklü araç ile gerçekleştirilen saldırı sonucu; kahraman polisimiz Nurettin Tekin ağır şekilde yaralanmış, Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Aynı saldırıda; 2 masum evladımız hayatını kaybetmiş, 5'i polis olmak üzere 20 vatandaşımız yaralanmıştır. Bugün burada ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği uğruna canını feda eden kahraman şehidimizi ebedi yolculuğuna uğurlamak, onu cennete, yüce rabbimizin katına göndermek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz" dedi.